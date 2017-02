Actualidade

O docente Rui Torres, criador do Arquivo da Literatura Experimental Portuguesa, realça que há uma geração de poetas digitais "a formar-se aos poucos" no país, onde a programação, realidade virtual ou redes sociais se misturam com a criação artística.

Os que existem contam-se "pelos dedos de duas mãos", mas "há uma geração a formar-se aos poucos. É um processo em construção e Portugal está muito bem situado, muito por culpa do trabalho de Pedro Barbosa", que realizou as suas primeiras experiências de literatura cibernética em 1976, disse à agência Lusa Rui Torres.

O Arquivo Digital da Literatura Experimental Portuguesa (PO.EX), apesar de ter deixado de receber financiamento, continua a ser ampliado num "trabalho a meio" entre a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e a Universidade de Coimbra, reunindo mais de 6.000 ficheiros de áudio, vídeo e imagem de poesia experimental, contando com trabalhos de Ana Hatherly, António Aragão e E. M. de Melo e Castro, entre outros.