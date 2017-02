Actualidade

O Ministério das Finanças vai ser reforçado com um novo secretário de Estado, Álvaro Novo, que ficará com a pasta do Tesouro, segundo uma nota colocada hoje no "site" da Presidência da República.

Álvaro Novo, que até agora desempenhava as funções de economista-chefe no gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, vai tomar posse na próxima segunda-feira, no Palácio de Belém, como secretário de Estado do Tesouro.

O até agora responsável pela área do Tesouro, Ricardo Mourinho Félix, vai também tomar posse, agora no cargo de secretário de Estado Adjunto e das Finanças, refere a nota da Presidência da República.