Actualidade

O Ministério das Finanças justificou hoje a entrada de um novo secretário de Estado para a sua equipa com a necessidade de intensificar a execução da estratégia para o setor empresarial do Estado prevista no Programa do Governo.

Com a entrada de Álvaro de Novo para o cargo de secretário de Estado do Tesouro, as competências relacionadas com o Setor Empresarial do Estado e a gestão do património do Estado serão autonomizadas e ficarão a cargo de Ricardo Mourinho Félix, que também tomará posse na segunda-feira em Belém como secretário de Estado Adjunto e das Finanças (SEAFIN).

Mourinho Félix foi até agora Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças.