Actualidade

A flor de cardo produzida no Estabelecimento Prisional do Campo, em Viseu, "é do mais alto quilate" em termos de qualidade, 'vingando' num dos terrenos menos férteis daquele espaço, com mão-de-obra não qualificada, revelou o responsável do projeto CARDOP.

"Decidimos colocar o cardo nos terrenos menos férteis da quinta do Estabelecimento Prisional do Campo, usando mão-de-obra que não é qualificada, mas o que sai daqui é do mais alto quilate em termos de qualidade. Esta acaba por ser uma mensagem para os reclusos, a quem também é dada uma perspetiva de futuro", sustentou Paulo Barracosa.

Paulo Barracosa é vice-presidente do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e o investigador responsável pelo CARDOP, um projeto técnico-científico que arrancou em 2013 e que valoriza os recursos genéticos, paisagísticos, culturais e humanos de todo o território de Denominação de Origem Protegida (DOP) do queijo da Serra da Estrela.