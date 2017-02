Actualidade

O Presidente ucraniano, Petro Porochenko, vai falar hoje pela primeira vez com o homólogo norte-americano, Donald Trump, depois do reinício dos combates entre o Exército ucraniano e os rebeldes pró-russos no leste do país, foi anunciado.

"No sábado à noite, o presidente ucraniano, Petro Porochenko, vai falar pelo telefone com o presidente Donald Trump", indicou a presidência ucraniana em Kiev num breve comunicado.

O conflito entre os separatistas pró-russos e o Exército ucraniano no leste da Ucrânia já provocou mais de 10 mil mortos desde que começou em abril de 2014, depois de ter chegado a Kiev um governo pró-ocidental e da anexação da Crimeia pela Rússia.