Actualidade

A ex-deputada do PCP e dirigente do comité central do partido Georgette Ferreira morreu aos 91 anos, realizando-se o funeral no domingo, informou o hoje o Partido Comunista Português.

Em comunicado, o secretariado do comité central do PCP refere que o corpo de Georgette Ferreira vai estar em câmara-ardente a partir das 16:30 de hoje na casa mortuária da Igreja de São João de Deus, em Lisboa, e o funeral realiza-se no domingo, pelas 15:15, para o cemitério do Alto de São João, onde será cremado.

Georgette Ferreira, membro do comité central desde o início da década de 1950 até 1988, foi deputada à Assembleia Constituinte entre 1975 e 1976 e deputada à Assembleia da República entre 1976 e 1988.