Actualidade

A candidata a Presidente de França Marine Le Pen, de extrema-direita, propõe restrições à imigração e a expulsão de estrangeiros suspeitos e quer o regresso do franco e tirar a bandeira da União Europeia dos edifícios públicos.

São as seguintes algumas das principais promessas entre as 144 hoje conhecidas. As eleições são em abril.

Soberania francesa