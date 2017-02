Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje, em Viana do Castelo, que a "matriz fundamental" do combate à precariedade laborar deve assentar no critério "por cada posto de trabalho permanente, um contrato efetivo".

"O PCP considera que a um posto de trabalho permanente tem de corresponder um contrato de trabalho efetivo. Não se entende que um trabalhador seja preciso todos os dias, para fazer o mesmo trabalho durante anos e continue com um vínculo precário", afirmou o líder comunista.

Jerónimo de Sousa, que falava aos jornalistas durante um almoço convívio, na capital do Alto Minho, que reuniu mais de 200 militantes, defendeu a necessidade da definição de critérios sobre a questão.