Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje, em Viana do Castelo, que a definição, pela esquerda, de uma agenda política para a década depende de "uma clarificação" do PS face aos "constrangimentos externos".

"Sem uma clarificação por parte do PS é um bocado, sem sentido, estar a definir, a essa distância de tempo, uma solução", afirmou o líder comunista durante um almoço convívio na capital do Alto Minho, que reuniu mais de 200 militantes.

Jerónimo de Sousa, que reagia à posição assumida pelo dirigente socialista Porfírio Silva em entrevista ao DN, acrescentou que "a definição dessa agenda faz-se a partir de coisas concretas".