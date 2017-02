Actualidade

Pelo menos 28 pessoas morreram em diferentes partes do Afeganistão devido à forte queda de neve das últimas 48 horas, com os trabalhos de resgate a serem dificultados pelo fecho de muitas estradas, informou hoje o Governo afegão.

O porta-voz do Ministério de Desastres Naturais do Afeganistão, Omer Mohammadi, adiantou à agência de notícias espanhola Efe que as zonas mais afetadas pela queda de neve se localizam no norte e no centro do país, onde há registo de pelo menos 28 vítimas mortais nos últimos dois dias.

O responsável acrescentou que foram destruídas cerca de 30 casas, sem adiantar mais detalhes.