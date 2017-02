EUA

O Alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) manifestou hoje "extrema preocupação" pelas implicações da proibição em admitir refugiados decretada pelo Governo dos Estados Unidos, e considerou que cabe ao país decidir sobre a legalidade da medida.

"Estamos profundamente envolvidos e preocupados com o aspeto operacional, porque muitas pessoas foram afetadas e cumpriram todo o processo para serem admitidas nos Estados Unidos", disse Filippo Grandi, em declarações à agência noticiosa Associated Press (AP).

"Estamos a trabalhar para eliminar as consequências [da decisão] e discuti-las com a administração dos EUA", prosseguiu Grandi em Beirute, após ter visitado o vale de Bekaa (no leste), onde estão instalados milhares de refugiados sírios.