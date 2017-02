Actualidade

O FC Porto isolou-se hoje provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Sporting, por 2-1, graças a um 'bis' do estreante Soares no 'clássico' da 20.ª jornada.

No primeiro jogo pelo FC Porto, ao qual chegou em janeiro proveniente do Vitória de Guimarães, o avançado brasileiro inaugurou o marcador no Estádio do Dragão, aos 06 minutos, e voltou a bater Rui Patrício, aos 40. Na segunda parte, o argentino Alan Ruiz marcou para o Sporting, aos 60, mas não evitou a derrota dos 'leões', que perderam sete pontos nas últimas quatro jornadas

Com a quarta vitória seguida no campeonato, o FC Porto subiu à liderança, com 47 pontos, mais dois do que o Benfica, que recebe o Nacional no domingo, enquanto o Sporting segue no terceiro lugar, com 38 pontos.