Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao líder ucraniano, Petro Poroshenko, no sábado, que irá trabalhar com Kiev e Moscovo para tentar pôr fim ao conflito que envolve os dois países.

A primeira conversa entre Presidente da Ucrânia e o líder norte-americano surge depois de uma escalada da violência no leste separatista do país, apoiado pela Rússia, que causou a morte de 35 pessoas na semana passada. O diálogo acontece também numa altura em que a Ucrânia, uma antiga república soviética, receia as consequências de uma aproximação entre Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Vamos trabalhar com a Ucrânia, com a Rússia e com todas as outras partes envolvidas para ajudar a restaurar a paz junto à fronteira", disse Trump, citado pelo Casa Branca.