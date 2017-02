Actualidade

O Governo do Presidente dos Estados Unidos iniciou no sábado o processo de recurso da decisão de um juiz federal que suspendeu a aplicação do veto migratório imposto pela Casa Branca a sete países muçulmanos e a refugiados.

Num documento apresentado no Tribunal de Recurso do Nono Circuito, com sede em São Francisco (Califórnia), Trump e o seu gabinete recorreram formalmente da decisão judicial que bloqueou temporariamente a polémica ordem executiva e já abriu as portas do país a imigrantes e refugiados.

A notificação do recurso foi apresentada em nome de Trump, do secretário de Segurança Nacional, John Kelly, do secretário de Estado, Rex Tillerson, e dos Estados Unidos.