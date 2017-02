Actualidade

O economista e antigo líder do PCP Carlos Carvalhas defende o fim negociado e com tempo do euro, e sugere como solução possível a manutenção de uma moeda comum para referência na União Europeia, além das moedas nacionais.

Em entrevista à agência Lusa, a propósito do lançamento em breve de uma campanha nacional sobre assuntos europeus, o membro do Comité Central comunista considerou que "o euro é uma moeda simpática, mas está sobrevalorizada em relação à economia portuguesa" e que, "quanto mais não seja, utilizando o princípio da precaução, Portugal deve-se preparar para uma eventual dissolução".

Carvalhas recordou que este ano se vão realizar eleições na Itália, na Alemanha, em França, havendo partidos que preconizam a saída do euro.