Actualidade

O ex-secretário-geral do PCP Carlos Carvalhas afirmou hoje que os países periféricos como Portugal sofrem constrangimentos devido às regras da União Europeia (UE) e da moeda única e dá as boas vindas a PS e BE para este combate.

Em entrevista à agência Lusa, o membro do Comité Central comunista defendeu a necessidade de contrariar a predominância da "todo-poderosa" Alemanha em Bruxelas, sede da UE, para defender os interesses destes países porque as instituições europeias têm posto "um trinca-espinhas a combater com um Hércules, sem regras nenhumas".

"A única coisa que posso dizer é que são bem-vindos todos aqueles que se aproximam e convergem na mesma opinião", defendeu.