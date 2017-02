Actualidade

Cerca de duas mil pessoas protestaram no sábado perto do clube de golfe do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestando indignação com a ordem executiva que impedia refugiados e migrantes de sete países muçulmanos de entrarem no país.

Trump e a primeira-dama, Melania, participaram no baile anual da Cruz Vermelha no resort Mar-a-Lago, na Florida.

"Combati na II Guerra Mundial. Durante anos e anos, as pessoas lutaram pela liberdade neste país. E agora está a ser retirada. Temos de nos erguer agora, antes que todos os nossos direitos sejam levados", disse Rob Resaid.