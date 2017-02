Actualidade

O primeiro-ministro considera, no prefácio a um livro sobre o governo da "Geringonça", que a comunhão na opção europeia entre socialistas e sociais-democratas não elimina uma "rutura quanto à urgência e natureza da reforma da União Económica e Monetária".

"A comunhão na opção europeia não elimina, por exemplo, uma rutura quanto à urgência e natureza da reforma da União Económica e Monetária (UEM)", escreve António Costa no prefácio do livro do sociólogo André Freire "Para lá da 'Geringonça' - O Governo de esquerdas em Portugal e na Europa" (Ed. Contraponto).

O líder socialista relativiza esta "rutura quanto à urgência de reforma" da UEM, afirmando que ela "é natural numa UE que, à medida que reforçou a integração política, foi-se tornando o novo espaço de confronto das diferentes famílias políticas" (Clarifica que o primeiro-ministro não defende uma "rutura quanto à urgência e natureza da reforma da União Económica e Monetária", apenas a considera possível).