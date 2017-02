Actualidade

O serão para muitos habitantes de Vilar Formoso continua a ser passado pelos mais de 30 canais espanhóis. O hábito criado quando só havia televisão pública manteve-se, mesmo depois da entrada das privadas em Portugal, há 25 anos.

Em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, a televisão espanhola faz parte do dia-a-dia de muitos dos seus habitantes. A constatação não é de estranhar numa vila raiana, onde o intercâmbio entre as duas culturas é visível.

Aqui, a Liga espanhola de futebol é seguida por alguns com o mesmo entusiasmo do que a portuguesa, as touradas transmitidas na televisão espanhola reúnem público nos cafés, joga-se à lotaria "El Gordo", nas redes sociais comenta-se o espaço de debate desportivo "El chiringuito de Jugones". As "Crónicas marcianas", "Verano azul" ou o "El hormiguero" são programas que muitos recordam.