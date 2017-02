Actualidade

A atribuição das licenças privadas de televisão à SIC e TVI "é um marco incontornável no caminho da democratização do acesso à informação", afirma Cavaco Silva, que assinou a resolução que acabou com o monopólio da RTP.

"A reforma no setor da comunicação social e, muito em especial, a concessão de licenças para os canais privados de televisão, é um dos legados de que mais me orgulho do meu tempo enquanto primeiro-ministro", escreve o antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva numa declaração escrita à agência Lusa.

Sublinhando que a atribuição das licenças privadas de televisão à SIC e à TVI, decidida há 25 anos, "é um marco incontornável no caminho da democratização do acesso à informação", Cavaco Silva recua a 1985, quando tomou pela primeira vez posse como primeiro-ministro e o Estado detinha "o controlo total ou maioritário de uma boa parte da comunicação social", incluindo grande parte dos jornais nacionais, a quase totalidade das rádios (com exceção da Rádio Renascença) e a única estação de televisão, a RTP.