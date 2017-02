Actualidade

As escolas de samba surgiram timidamente com os seus elementos a cantar e dançar samba, um ritmo novo, que desceu há 85 anos dos morros do Rio de Janeiro no carnaval para os desfiles oficiais.

Desde o século XIX, grupos organizados de foliões já existiam marginalmente entre o entrudo (brincadeira de lançar coisas, herdada da cultura portuguesa) e os luxuosos bailes de máscara, até que no dia 07 de fevereiro de 1932 homens e mulheres pobres do Rio de Janeiro fizeram o primeiro desfile oficial das escolas de samba no carnaval do Brasil.

A data também marca o uso do próprio termo "escola de samba" para descrever os participantes nos desfiles, segundo especialistas consultados pela Lusa.