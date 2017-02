APAV

Raça, cor, orientação sexual, origem étnica. Pode ser diferente o que motiva os atos de discriminação, capazes de se tornarem crime de ódio quando das palavras se passa à violência efetiva. Casos que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) conhece bem. Contas feitas, entre 2011 e 2015 a APAV deu apoio a 310 vítimas de discriminação, num conjunto de processos dos quais 24% configuravam crimes de discriminação.

Crimes que ficam sem castigo por falta de queixa. Ao todo, a maioria das vítimas (61,5%) admitiu não ter apresentado uma queixa às autoridades. Situação que, avança a associação na sua mais recente análise dos dados, é sintomática de um problema. Tendo em conta que, em igual período, se registaram apenas 22 casos reportados às autoridades referentes a crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, «conclui-se acerca da invisibilidade do fenómeno e da necessidade de um trabalho concertado entre as diferentes entidades envolvidas no apoio a vítimas», para que seja maior a sensibilização e maior também «a qualidade do apoio prestado».

O relatório da APAV mostra ainda que, nos 118 casos com a informação disponível, 28% das vítimas tinham entre 35 e 44 anos, às quais se juntavam 21,2% na faixa etária dos 45 aos 54 anos, sendo uma parte significativa (31.2%) do total respeitante a jovens adultos (18-34 anos). E com exceção do ano de 2015, o número de processos de vítimas do sexo feminino (53,4%) foi igual ou superior ao número de processos de vítimas do sexo masculino (46.4%).

Quanto à nacionalidade, cerca de 62% das vítimas de discriminação apresentaram uma nacionalidade que não a portuguesa.