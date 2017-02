Investigação

Um estudo que contou com a colaboração de cidadãos nacionais confirma que as más condições socioeconómicas podem custar dois anos de vida.

Há muito que o tema está na ordem do dia, alimentado por uma austeridade que, ainda que tenha afetado várias nações, tocou umas mais do que outras. Agora fica a certeza, em forma de avaliação científica, que a pobreza e os baixos níveis de educação estão associados a uma saúde mais pobre e ao risco de uma morte precoce. E devem ser encarados como tal.

A investigação, publicada na revista The Lancet e coordenada pelo Imperial College London, mostra que um estatuto socioeconómico mais baixo tem quase o mesmo impacto na saúde que o tabaco ou um estilo de vida sedentário, estando associado à redução da esperança de vida em 2,1 anos.

A avaliação, feita pela equipa do professor Paolo Vineis, da Escola de Saúde Pública do Imperial College London, teve por base o estudo de 1,7 milhões de pessoas do Reino Unido, França, Suíça, Portugal, Itália, EUA e Austrália. E revela que, quando comparados com os conterrâneos mais saudáveis, as pessoas com um estatuto socioeconómico mais baixo tinham uma probabilidade 46% maior de morrer mais cedo.

Dados que não deixam dúvidas aos autores: este é um indicador que deve ser tido incluído no momento da definição das estratégias nacionais de redução das mortes prematuras. «Tendo em conta o enorme impacto das condições socioeconómicas na saúde, é vital que os governos as aceitem como um dos grandes fatores de risco», confirma Silvia Stringhini, especialista do Lausanne University Hospital.