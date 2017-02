Ranking Trivago

Conheça os melhores hotéis de Portugal

A trivago anunciou esta semana as melhores unidades hoteleiras do País, uma lista para guardar e consultar na altura em que decidir marcar as suas próximas férias.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

O site baseou-se em mais de 175 milhões de avaliações de empreendimentos com diferentes estrelas e conceitos e elegeu o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, como o melhor na categoria de cinco estrelas; o Britania, em Lisboa, nas quatro estrelas; e a Casa do Outeiro, na Batalha, nas três. Já o prémio para alojamento alternativo de excelência distinguiu o Yes Lisbon Hotel, na capital; e o de melhor quarto o The Yeatman. Com dois primeiros prémios na lista da trivago, há uma questão que se impõe: o que torna o The Yeatman num exemplo a seguir e num hotel a reservar (desde que a carteira permita)? A resposta está na vista de cortar a respiração para o Douro; nos quartos descritos como extremamente espaçosos e confortáveis; na simpatia dos funcionários; e no pequeno-almoço, exímio na variedade e qualidade. Apesar de o preço também acompanhar esta excelência, se quiser antecipar o Dia dos Namorados, saiba que há opções que rondam os€250/noite. Mas despache-se porque a procura é muita. Enquanto fizemos esta pesquisa no trivago para dia 10 de fevereiro, havia mais 10 utilizadores a consultarem o mesmo hotel e a última reserva tinha sido há 15 minutos. No entanto, se prefere ter um São Valentim com tudo aquilo a que tem direito, vale a pena espreitar a Suite Bacchus (desde €1.400) e a Artist Suite (desde €1.200). Luxo é a palavra certa para as descrever.