França

O suspeito do ataque de sexta-feira no Museu do Louvre, em Paris, foi hoje interrogado pela primeira vez, mas recusou falar com os investigadores, disseram fontes judiciais.

"De momento não quer falar", disseram.

O suspeito, que as autoridades pensam ser um cidadão egípcio, foi atingido com quatro tiros no abdómen depois de atacar um grupo de militares com uma faca.