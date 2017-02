Actualidade

O Sporting terminou hoje no segundo lugar a prova masculina da Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, em Albufeira, onde o 'leão' argelino Rabah Aboud foi segundo classificado.

Aboud concluiu a prova em 30.13 minutos, mais nove segundos do que o vencedor, o italiano Yemaneberhan Crippa, do Fiamme Oro Padova. O espanhol Ayad Lamdassem, do Bikila, terminou na terceira posição, em 30.32.

Os 'leões' voltaram ao pódio coletivo da competição, ao qual não chegavam desde 1998, com 45 pontos, atrás do Istambul BBSK, que contabilizou 37 pontos, enquanto os espanhóis do Bikila fecharam o pódio, com 76.