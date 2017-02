Empresa

A Carglass® Portugal marcou o início de 2017 com a aquisição do maior franchisado da rede ExpressGlass, Camoesas, Lda. Esta operação é apenas a primeira concretização do plano de expansão da empresa para este ano em Portugal.

Jorge Muñoz Cardoso, Diretor Geral da Carglass® em Portugal, refere que “esta aquisição está em perfeita sintonia com a estratégia global do Grupo Belron®, do qual a Carglass® faz parte, que tem reforçado a sua posição de liderança global através da aquisição de outras redes de reparação e substituição de vidros, na Europa e nos Estados Unidos. O plano de investimento traçado para este ano em Portugal assenta num crescimento ambicioso que reflete o nosso compromisso em fazer a diferença na vida das pessoas, resolvendo os seus problemas com preocupação. Assim, apostamos numa melhoria contínua dos nossos serviços, indo ao encontro das necessidades dos clientes na reparação e substituição de vidros em Portugal”.

Como resultado desta aquisição, a Carglass® vê a sua oferta de serviços aumentar para mais de 60 espaços físicos, com a integração de 10 novas agências: Viana do Castelo - Meadela, Faro, Portimão, Santo Tirso, Penafiel, Felgueiras, Moreira da Maia, Paços de Ferreira, Valongo e Ermesinde.

Neste processo de aquisição, que resultou num aumento de 10% do número total de colaboradores, a Carglass® garantiu total acompanhamento às novas pessoas durante o processo de integração. Jorge Muñoz Cardoso revela que “é com forte entusiamo que recebemos na família Carglass® os novos colegas que nos ajudarão a reforçar ainda mais a nossa liderança no mercado”.

Em linha com a estratégia da Carglass® Portugal, todos as agências são próprias de forma a garantir a excelência e uniformização dos serviços prestados a todos os clientes.