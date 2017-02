Bloomberg

Cascade Resort na lista dos locais obrigatórios a visitar em 2017

O Cascade Wellness & Lifestyle Resort, localizado em Lagos, a poucos minutos a pé da Praia da D. Ana, distinguida pela Condé Nast Traveller como uma das 50 melhores praias do mundo e junto à Ponta da Piedade, acaba de ser referenciado pela Bloomberg como um dos locais obrigatórios a visitar em 2017.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A agência de notícias norte-americana publicou, na sua rubrica dedicada ao lazer e viagens - Bloomberg Pursuits -, um artigo no qual elegeu 20 destinos turísticos para visitar este ano, incluindo Portugal. A agência aconselha que a visita ao nosso país seja realizada entre novembro e fevereiro, para que os visitantes tirem partido do inverno ameno do nosso país, sugerindo um roteiro centrado na oferta cultural de Lisboa, na beleza do Algarve e na oferta de shopping do Porto. A publicação dá ainda destaque às academias de futebol do Cascade Resort, sendo que outros factores como a localização única, o conceito do hotel ou a excelência de serviço poderão ter contribuído para esta referência. Para Miguel Andrade, Diretor Geral do Cascade Resort, “o reconhecimento que o nosso Resort tem vindo a receber enche-nos de orgulho e reitera o esforço e dedicação diários da nossa equipa. Temos um excelente produto com um conceito fantástico, temos uma localização e envolvente ímpar, temos standards de excelência e, mais importante de tudo isto, conseguimos materializar estas valências em experiências únicas para os nossos hóspedes”. O Cascade Resort está dividido em quatro alas individualmente decoradas, sendo que cada uma reflete as expedições dos navegadores portugueses pelos quatro continentes. A oferta é direcionada para vários públicos, entre os quais as famílias - com facilidades e atividades exclusivamente pensadas para crianças -, os desportistas - que têm ao seu dispor um ginásio com equipamento de alta qualidade e programas de treino específicos, três academias (uma de futebol, uma de ténis e uma de golfe) - ou ainda os adeptos de retiros de saúde e bem-estar - com as experiências holísticas, programas de spa e terapias de assinatura do Tainai Spa ou a oferta de menus saudáveis e detox dos restaurantes e bar.