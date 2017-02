De’Longhi

Quando a tecnologia chega ao seu cappuccino

Já imaginou uma aplicação que lhe permite criar novas bebidas de café o chocolate, descobrir infinitas personalizações e ainda receber conselhos e sugestões ilimitadas em tempo real? A De'Longhi imaginou o mesmo e acaba de apresentar a Primadona Elite, uma máquina multibebidas com Sistema LatteCrema (bebidas de leite) para uma mistura perfeita; com touchscreen intuitivo a cores; e conectada à app Smart Coffee.

Segundo a marca, a nova Primadona Elite permite tirar um cappuccino cremoso, com uma espuma densa de leite e sempre à temperatura perfeita; tem um grande ecrã intuitivo e a cores com tecnologia touchscreen; a nova função Multibebidas com jarro MixCarafe para descobrir novas receitas semiautomáticas (Chocolate quente, Café frio e Espuma de leite frio); depósito de leite térmico para manter o leite à temperatura ideal durante mais tempo; acabamentos em aço inox escovado e brilhante e, design dinâmico com contornos ergonómicos; e função de limpeza automática do depósito de leite térmico - para que possa ser guardado no frigorífico após a sua utilização.