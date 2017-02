Facebook

As promoções do Minipreço são escolhidas pelos clientes

O Minipreço acaba de anunciar uma nova campanha onde, pela primeira vez, dá voz às famílias portuguesas que irão escolher as promoções que querem ver nas suas lojas.

Esta nova abordagem nasce sob o mote “Escolha a sua promoção” e enquadra-se na estratégia iniciada o ano passado de continuar a dar mais tempo às famílias portuguesas. Ao escolherem a promoção que mais valorizam, os clientes das mais de 600 lojas Minipreço em todo o território português poderão, deste modo encontrar os seus produtos de sempre aos melhores preços. A campanha irá desenrolar-se no Facebook oficial da marca onde todas as semanas estarão duas opções de escolha a votação. A opção vencedora estará disponível em loja um mês após o término da votação, com a comunicação do resultado a ser oficializada no site, no facebook e nos folhetos promocionais do Minipreço.