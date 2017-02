Actualidade

O FC Porto regressou hoje aos treinos, com o técnico Nuno Espírito Santo a contar com quase todos os futebolistas, depois da vitória no sábado frente ao Sporting (2-1), que deixou os 'dragões' na liderança provisória da I Liga.

Na sessão da manhã, no centro de estágios do Olival, o único jogador com treino integrado condicionado foi Rúben Neves, a recuperar de lesão, num dia em que o guarda-redes Mouhamed Nbaye também integrou os trabalhos.

Nuno Espírito Santo chamou o guarda-redes da equipa B para compensar a saída de João Costa, que hoje foi suplente de Gudiño no empate do FC Porto B em Olhão (2-2), em jogo da 25.ª jornada da II Liga.