Actualidade

O papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo a propósito da realização de hoje da final do campeonato de futebol americano, a Super Bowl, desejando que o evento seja "um símbolo de paz, amizade e solidariedade para todo o mundo".

Na mensagem, em espanhol, difundida pela Santa Sé, o papa afirmou que "os grandes eventos desportivos, como o Super Bowl de hoje, são altamente simbólicos, demonstrando que é possível construir uma cultura de encontro e um mundo de paz", segundo a agência de notícias espanhola Efe.

"Ao participar no desporto, somos capazes de ir mais além do nosso próprio interesse pessoal - e de uma forma saudável - aprendemos a sacrificarmo-nos, a crescer na fidelidade e em respeito pelas regras", assinalou Francisco, sobre o evento que vai decorrer hoje em Houston, no Texas.