Migrações

Cerca de 1.500 migrantes foram socorridos neste fim de semana ao largo da Líbia, um número invulgarmente alto no inverno, quando a frequência das travessias diminui devido às difíceis condições meteorológicas.

O número, fornecido pela guarda-costeira italiana, que coordena as operações na zona, eleva para 4.500 os migrantes resgatados desde quarta-feira.

Hoje, 900 migrantes que viajavam em três embarcações precárias foram socorridos no Mediterrâneo central pelo navio da Marinha espanhola Canarias, integrado no dispositivo EunavforMed, com a colaboração de navios comerciais.