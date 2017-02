Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso referente à rajada máxima de vento para as ilhas do grupo ocidental, nos Açores, mantendo o aviso amarelo para o grupo central.

Sete ilhas dos Açores estavam já sob aviso amarelo, mas o IPMA elevou o aviso para laranja, o segundo mais elevado numa escala de quatro, para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), até às 22:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

A previsão aponta para vento forte de sul, rodando para oeste, com rajadas que poderão chegar aos 100 km/hora.