Actualidade

Mais de 100 pessoas foram mortas numa série de avalanches no Afeganistão provocadas por dias consecutivos de queda de neve, incluindo 50 numa povoação, referiram hoje responsáveis oficiais, que admitiram um aumento do número de vítimas.

As avalanches ocorreram após três dias de fortes nevões, que destruíram numerosas habitações e bloquearam estradas, sobretudo nas províncias do norte e centro do país, tornando muito difícil o acesso das equipas de socorro às localidades isoladas.

O maior número de vítimas foi registado na remota província do Nuristão, onde pelo menos 50 pessoas foram mortas numa única aldeia, referiu o porta-voz do ministro dos Desastres naturais.