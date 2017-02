Actualidade

Os Camarões conquistaram hoje a Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol pela quinta vez, ao derrotarem o Egito na final, por 2-1, com um golo de Aboubakar aos 88 minutos, em jogo disputado em Libreville.

O Egito inaugurou o marcador no estádio da Amizade, na capital gabonesa, aos 22 minutos, por Elneny, mas Nkoulou deu o empate aos Camarões, aos 59, e o avançado emprestado pelo FC Porto ao Besiktas consumou a reviravolta para garantir aos 'leões indomáveis' o primeiro título desde 2002.

O Egito, nove vezes finalista da CAN, ganhou pela última vez em 2010, mas continua a ser recordista de vitórias da principal competição africana, com sete títulos, mais dois do que os Camarões, que hoje se destacaram do Gana na perseguição aos 'faraós'.