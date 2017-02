Actualidade

Donald Trump disse no domingo que está a criar uma comissão liderada pelo vice-presidente, Mike Pence, para investigar o que o líder norte-americano alega ter sido uma grande fraude eleitoral nas eleições de 2016.

Nenhuma prova foi apresentada publicamente do voto ilícito em larga escala nas eleições de novembro, e Donald Trump e a Casa Branca não conseguiram fundamentar estas alegações do Presidente.

Contudo, Trump falou nas formas em que acreditava que a fraude eleitoral tinha ocorrido durante uma entrevista com Bill O'Reilly, da Fox News, que foi difundida antes da Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano) no domingo.