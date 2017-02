Actualidade

Várias marcas, como a plataforma de reservas de alojamento em casas particulares Airbnb, apresentaram no domingo as suas posições políticas através das respetivas publicidades, com a política de imigração de Donald Trump a ser um tema recorrente.

O investimento em publicidade na final do futebol norte-americano (em 2016 foi vista por 111,9 milhões de telespetadores) é de tal forma elevado que a polémica e a política ficam normalmente de fora dos anúncios. Mas no domingo, várias marcas mudaram de atitude.

A publicidade da Airbnb foi considerada a mensagem mais forte, ao reagir ao decreto assinado há mais de uma semana pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que proibe temporiamente a entrada no país de cidadãos de sete países de maioria muçulmana.