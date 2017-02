Actualidade

As autoridades da Coreia do Sul confirmaram hoje um caso de febre aftosa numa propriedade agrícola no centro do país que afetou quase duas centenas de vacas que tiveram de ser abatidas.

O Ministério da Agricultura e Alimentação informou que cerca de 195 animais de uma exploração leiteira de Boeun, na província de Chungcheon do Norte, a cerca de 180 quilómetros a sudeste de Seul, testaram positivo à doença.

Todas as vacas foram abatidas e vão ser enterradas hoje, tendo sido limitado o movimento de animais e pessoas em torno da quinta afetada, disse o ministério em comunicado.