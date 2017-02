Actualidade

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje por unanimidade, na especialidade e na votação global final, a proposta de lei do "regime especial sobre a titularidade dos bens imóveis", um diploma considerado essencial para o desenvolvimento económico do país.

"É muito importante que esta legislação tenha sido aprovada", disse à Lusa, depois da votação, o ministro da Justiça, Ivo Valente, que esteve presente no debate final no plenário.

"É fundamental para o futuro do país e dos nossos cidadãos. É um sinal de que estamos a fazer um avanço em termos do desenvolvimento do país, porque temos assim uma norma que nos vai guiar a encontrar algumas soluções para algumas disputas que existem no terreno", frisou.