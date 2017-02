Actualidade

O Irão vai receber na terça-feira a parte final de um carregamento de concentrado de urânio, fornecido pela Rússia, no âmbito do acordo nuclear com as grandes potências, foi hoje anunciado.

"O primeiro carregamento chegou a 26 de janeiro por avião e o último vai chegar amanhã, terça-feira (...). No total, 149 toneladas de concentrado de urânio vão ser somadas às reservas do país", disse Ali Akbar Salehi, chefe da Organização de Energia Atómica do Irão à agência de notícias Fars.

Ali Akbar Salehi acrescentou que desde a entrada em vigor do acordo nuclear com as grandes potências em janeiro de 2016, o Irão tinha "importado 210 toneladas de concentrado de urânio e enviado, em contrapartida, para o estrangeiro urânio enriquecido a 3,5%", conforme previsto no acordo.