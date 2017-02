Actualidade

Uma plataforma com informação harmonizada de apoio às operações transfronteiriças de prevenção e combate aos incêndios florestais vai ser disponibilizada em Portugal e Espanha, no fim de março, anunciou hoje um responsável do projeto.

"Os agentes de proteção civil de ambos os países poderão usar informação harmonizada" para a mesma ocorrência, de um lado e do outro da fronteira, disse à agência Lusa o investigador Miguel Almeida, da Universidade de Coimbra (UC).

Criada no âmbito do projeto Sistema de Informação Meteorológica para Operações Transfronteiriças entre Portugal e Espanha no Âmbito dos Incêndios Florestais - SpitFire, a plataforma informática deverá entrar em funcionamento após 31 de março, data em que terminam os estudos.