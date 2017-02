Actualidade

A OCDE alerta que adiar uma solução para o problema do crédito malparado "é uma estratégia arriscada" que compromete a saúde dos bancos, o investimento e o crescimento económico, instando as autoridades a fazer mais.

"Apostar no tempo para resolver o problema [dos empréstimos não perfomativos] é uma estratégia arriscada, não só porque compromete a saúde dos balanços dos bancos, mas também porque o investimento e o crescimento podem ficar reféns por anos", afirma a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), num relatório sobre a economia portuguesa divulgado hoje.

A instituição defende que as autoridades portuguesas devem "desempenhar um papel ativo" para ajudar a limpar os balanços dos bancos, uma vez que os pesados 'stocks' de crédito malparado têm um impacto negativo no investimento e no crescimento económico, embora admita que a ajuda estatal de ser "balanceada com cuidado", dada a reduzida margem orçamental para este tipo de intervenção pública.