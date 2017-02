Actualidade

A gestora da Via navegável do Douro (VND) anunciou hoje que vai submeter a fundos comunitários, na terça-feira, um projeto de 59 milhões de euros para aprofundar o canal e modernizar as cinco eclusas deste rio.

Esta candidatura representa a terceira fase do projeto Douro's Inland Waterway 2020, que a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) está a implementar para modernizar a via navegável, tornando o Douro num rio mais seguro, navegável 24 horas por dia e mais atrativo para o transporte de mercadorias.

A ser aprovada, a verba vinda de Bruxelas destina-se à execução das grandes obras estruturais contempladas no projeto, como a correção do canal navegável do rio Douro nos troços de Cotas-Valeira e Saião-Pocinho, num total de cerca de 24 quilómetros, num investimento de 33,8 milhões de euros.