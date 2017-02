Dia 6

A 6 de fevereiro, às 22h15, na Fox, o relógio volta a dar horas com '24: Legacy’. Esta nova aventura de 24 horas mostra uma corrida contrarrelógio cheia de adrenalina para travar um ataque terrorista devastador em solo americano – e sempre no formato em tempo real a que a série original nos habituou.

Há seis meses, no Iémen, um esquadrão de elite de Rangers americanos, liderados pelo sargento Eric Carter (Corey Hawkins), matou o líder terrorista Ibrahim Bin-Khalid. No rescaldo deste ataque, os seguidores de Bin-Khalid declaram guerra contra Carter, o seu esquadrão e as suas famílias, forçando-os a ficar sob proteção do Estado. Mas, depois de tentarem assassinar Carter, este percebe que a sua equipa está exposta a um perigo iminente.

Para prevenir mais ataques, Carter recruta Rebecca Ingram (Miranda Otto), que ajudou na caça ao homem que matou Bin-Khalid. Rebecca é uma brilhante e ambiciosa agente especial que deixou o seu cargo como Diretora Nacional do CTU para apoiar o seu marido, o Senador John Donovan (Jimmy Smits) na sua campanha para se tornar o próximo Presidente dos Estados Unidos. Décadas de noites sem dormir e aniversários perdidos levaram-na ao topo. Com a Casa Branca no seu horizonte, será que ela vai conseguir agarrar verdadeiramente o seu papel como Primeira-Dama? Juntos, nesta corrida cheia de ritmo e ação, Carter e Ingram descobrem uma rede terrorista sofisticada que os obrigará a colocar a questão: “Em quem podemos confiar?”. À medida que combatem os seguidores de Bin-Khalid, eles são forçados a confrontar as suas próprias identidades, famílias e o passado.