teatro

O Pollock passa anos a desenhar no ar, e quando pega nas primeiras tintas, descobre que as suas ideias já foram postas no papel por outros mestres. Picasso, Leonardo Da Vinci, Rafaello, todos eles parecem ter feito as pinturas que Pollock tinha na cabeça.

Mas será que o pássaro que está na janela já foi pintado?

Esta peça de Bruno Humberto e Rui de Almeida Paiva constrói-se através das linguagens do teatro de objectos, teatro visual, música e sombras, para contar uma história que continua para lá do livro homónimo.

No seguimento do espetáculo, há uma conversa dos autores com o público.

Em cena entre amanhã e domingo, no Museu da Marioneta.

Para escolas | 1 º Ciclo

7 a 10 de fevereiro, de terça a sexta-feira, às 10h30 | Preços: €3

Famílias | +3 anos

1 e 12 de fevereiro, ao sábado, às 16h e ao domingo, às 11h30 | Preço: €5 e €7,5