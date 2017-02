Concerto

Com o quarto álbum de estúdio na bagagem, a banda chega esta noite ao Coliseu do Porto.

O concerto de Cage The Elephant estava agendado inicialmente para hoje, no Hard Club, mas devido à grande procura por parte do público, o espetáculo teve de ser transferido para o Coliseu do Porto, mantendo-se a mesma data. Os bilhetes mantêm-se válidos para a nova sala.

A banda rock norte americana sediada em Londres desde 2008 passa por Portugal e apresenta-se num concerto em nome próprio. Na bagagem, o grupo traz quatro aclamados discos de originais, com destaque para Tell Me I’m Pretty, editado em dezembro de 2015.

Em 2008, o álbum homónimo que é também o disco de estreia contou com vários singles de sucesso e ganhou uma autêntica legião de seguidores.

No entanto, o ano da verdadeira explosão do grupo deu-se em 2013 com o lançamento do terceiro disco de estúdio, Melophobia, nomeado em 2015 para um Grammy, na categoria Best Alternative Music Album.

O quarto trabalho de originais veio comprovar o talento e o merecido reconhecimento da banda. Produzido por Dan Auerbach dos Black Keys, Tell Me I’m Pretty foi apresentado aos fãs no final de 2015.

Local: Coliseu do Porto

Horário: 6 de fevereiro, às 21h

Preço: €22 a €30