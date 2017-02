Actualidade

A Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e o comissário europeu das Migrações deslocam-se esta semana a Washington para se reunirem com os seus homólogos da nova administração norte-americana, anunciou hoje a Comissão Europeia.

Na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, o porta-voz Margaritis Schinas revelou que "dois membros do colégio deslocar-se-ão esta semana aos Estados Unidos para encontrar os seus homólogos", designadamente a vice-presidente e chefe da diplomacia, Federica Mogherini, que estará em Washington "no final desta semana", e o comissário Dimitris Avramopoulos, na próxima quarta-feira.

Relativamente à deslocação da Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, o porta-voz indicou que a agenda da sua viagem "ainda está a ser finalizada", remetendo por isso para mais tarde indicações mais precisas sobre que encontros a chefe de diplomacia europeia irá manter em Washington.