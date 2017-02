Actualidade

Os textos que a escritora Agustina Bessa-Luís publicou ao longo de 56 anos, em órgãos de comunicação social, foram recuperados depois de dois anos de pesquisa, na imprensa, e reunidos em três volumes, que são apresentados hoje na Gulbenkian.

Entre 1951 e 2007, a escritora de "A Sibila" publicou diversos textos sobre temas muito variados, que foram compilados e reunidos numa edição da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), em três volumes intitulados "Ensaios e Artigos (1951-2007).

A neta da escritora, Lourença Baldaque, recolheu e organizou estes textos a partir de um desafio do seu avô, Alberto Luís, que lhe entregou uma lista com as datas aproximadas de colaboração de Agustina com jornais e revistas, de acordo com informação divulgada pela FCG.