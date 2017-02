Actualidade

A Rússia disse hoje que discorda da posição defendida pelo Presidente norte-americano de que o Irão é o maior patrocinador mundial do terrorismo, defendendo a forma como Teerão tem apoiado a coligação internacional que luta contra o radicalismo islâmico.

"Não concordamos com esta abordagem. A Rússia mantém boas relações com o Irão", afirmou o porta-voz do Kremlin (sede da Presidência russa), Dmitri Peskov.

O porta-voz assegurou que "não é segredo" que, em relação a várias questões regionais e internacionais, as posições de Moscovo e de Washington são "diametralmente opostas".